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Реал - Галатасарай - 6:0 Видеообзор

четверг, 07 ноября 2019, 07:30
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Испанский "Реал" разгромил турецкий "Галатасарай" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 6:0.

Уже в стартовые 14 минут встречи в воротах гостей побывало три мяча. До конца первого тайма "сливочные" отличились еще раз, а после перерыва еще дважды "расписались" в воротах Фернандо Муслеры. У мадридской команды хет-триком отметился Родриго, дублем - Карим Бензема. Еще один мяч на счету Серхио Рамоса.

Турнирное положение команд: 1. "ПСЖ" - 12 очков, 2. "Реал" - 7, 3. "Брюгге" - 2, 4. "Галатасарай" - 1.

В 5-м туре "Реал" дома сыграет с "ПСЖ". "Галатасарай" примет "Брюгге". Матчи состоятся 26 ноября.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

4-й тур, группа A

РЕАЛ - ГАЛАТАСАРАЙ - 6:0

Голы: Родриго, 4; Родриго, 7; Рамос, 14 (с пенальти); Бензема, 45; Бензема, 81; Родриго, 90+2.

Реал: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело (Менди, 42), Кроос, Каземиро (Модрич, 60), Вальверде, Родриго, Бензема, Азар (Иско, 68).

Галатасарай: Муслера, Мариано, Некадио, Маркан, Нагатомо (Бюйюк, 88), Сери, Н'Зонзи (Байрам, 46), Лемина, Фегули, Андоне (Донк, 46), Бабел.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Ранее "Апостроф" сообщал, что французский топ-клуб скромной победой гарантировал себе плей-офф Лиги чемпионов.

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