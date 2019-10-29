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Усик попал в топ-5 в престижном боксерском рейтинге

вторник, 29 октября 2019, 19:40
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Украинский боксер Александр Усик занял пятое место в обновленном рейтинге супертяжелого дивизиона по версии всемирного боксерского совета (WBC).

Украинец был включен в рейтинг WBC после своей победы над американцем Чаззом Уизерспуном. Это был дебютный поединок Усик в супертяжелом весе.

В данный момент чемпионом мира по версии WBC является Деонтей Уайлдер, который 29 ноября проведет защиту титула с Луисом Ортисом.

Что касается Усика, то он является претендентом на бой с победителем поединка между Энди Руисом и Энтони Джошуа. В этом бою Руис будет защищать чемпионские титулы по версиям WBA, WBO и IBF. Другим вариантом для Усика является бой с британцем Дереком Чисорой.

Напомним, что 32-летний Усик ранее являлся абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Впрочем, украинец отказался от титулов ради перехода в супертяжелый вес.

Ранее "Апостроф" сообщал, что фанаты назвали Усика Терминатором после победы над Уизерспуном.

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