Икра под подушкой, в ванной: испанский арбитр рассказал, как судил матч в Киеве

Известный в прошлом испанский арбитр Итурральде Гонсалес рассказал, как перед одним из футбольных матчей в Киеве, на котором он работал, в своем номере в отеле он обнаружил множество банок с икрой.

Слова судьи приводит Cadena Ser.

"Однажды я обслуживал матч в Киеве. Это было через два или через три года после той истории с норковыми шубами, в которой замешан оказался судья Антонио Хесус Лопес Ньето. Меня поселили в апартаменты, которые были больше моего дома. Я обнаружил, что практически везде в номере лежали банки с икрой: в холодильнике, в ванной, под подушками… Я разрешил взять своим ассистентам только по одной банке", - сказал Гонсалес.

Напомним, в 1995 году киевское "Динамо" было исключено из Лиги чемпионов из-за скандала с испанским судьей Лопесом Ньето, который заявил, что чемпион Украины хотел его подкупить подарками в виде дорогих шуб.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" и "Динамо" не выявили победителя в битве за первое место.