Без Коноплянки: "Шахтер" отправился в Харьков на сверхважную битву с "Динамо"

В субботу, 9 ноября, "Шахтер" вылетел в Харьков на матч 14-го тура чемпионата Украины с "Динамо". Всего на игру в составе донецкого клуба отправилось 20 игроков. Команде в предстоящем важнейшем поединке из-за травм не помогут Евгений Коноплянка и Соломон. Этот матч будет решающим в борьбе за чемпионство, так как в случае победы "горняков" киевляне уже вряд ли смогут их догнать. Поэтому обязательно смотрите прямую трансляцию игры Шахтер - Динамо.

Вот в каком составе "Шахтер" отправился в Харьков.

Вратари: Пятов, Шевченко, Трубин.

Защитники: Кривцов, Хочолава, Додо, Матвиенко, Исмаили.

Полузащитники: Сиприано, Степаненко, Маркос Антонио, Майкон, Коваленко, Тайсон, Дентиньо, Марлос, Болбат, Тете.

Нападающие: Мораес, Борячук.

Напомним, в турнирной таблице чемпионата Украины "Шахтер" занимает 1-е место, набрав в 14 матчах 37 очков. У "Динамо" на 10 очков меньше и игра в запасе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" и "Динамо" не выявили победителя в битве за первое место в молодежном первенстве.