Шахтер - Динамо: онлайн трансляция

10 ноября в матче 14-го тура чемпионата Украины встретятся донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Матч пройдет в Харькове на стадионе "Металлист".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Динамо".

Начало поединка в 17:00.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

14-й тур

ШАХТЕР Донецк - ДИНАМО Киев

ШАХТЕР - ДИНАМО: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Обслужит матч арбитр Николай Балакин. В качестве его ассистентов выступят Андрей Скрипка и Владимир Володин. Резервный арбитр - Ярослав Козык.

"Шахтер" является лидером украинской Премьер-лиги. После 13 туров "горняки" занимают первое место, набрав 37 очков. "Динамо" находится на второй позиции, имея в активе 27 очков.

В нынешнем сезоне "Шахтер" и "Динамо" встречались уже трижды. В матче за Суперкубок Украины "Динамо" победило счетом 2:1, в поединке 3-го тура чемпионата Украины победу одержал "Шахтер" (2:1), а в 1/8 финала вновь выиграли динамовцы (2:1).