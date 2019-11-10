RU  UA  EN

воскресенье, 10 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

10 ноября

19:00
Где встретить Новый год? У нас есть для вас 5 интересных идей
16:28
Много селфи и веселый "Юзик": эксклюзивные фото съезда "Слуги народа" в Киеве
15:05
Улыбался и махал руками: Тищенко странно отреагировал на вопрос журналистов о "Джокере", видео
14:10
Должна быть секси: новый глава "Слуги народа" рассказал, что сделает с партией Зеленского
13:40
У главаря ДНР нашли политическую партию в Украине: резонансные подробности
13:06
Как в Киеве проходит съезд "Слуги народа": видео и все подробности
13:06
У Зеленского готовятся внести изменения в Конституцию: источник раскрыл детали
12:37
В Киеве начинается съезд "Слуги народа": эксклюзивные фото
11:08
Управляемый хаос и паника: военный эксперт указал на большую опасность для Украины
11:00
61-летняя Шэрон Стоун повторила знаменитую сцену из "Основного инстинкта": фото и видео
10:05
Разумкову готовят замену: появились интересные слухи о съезде "Слуги народа"
09:36
Много белых броневиков и БМП: появилось новые детали разведения сил на Донбассе, видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Вопрос по чемпиону закрыт: "Шахтер" обыграл "Динамо" в скандальном матче

воскресенье, 10 ноября 2019, 18:55
переглянути новину українською
Фото: twitter.com/FCShakhtar

В матче 14-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" обыграл киевское "Динамо" со счетом 1:0.

Победу "горнякам" принес гол защитника Кривцова, который точно пробил головой после подачи с углового. Во втором тайме разразился скандал. Из-за расистских проявлений со стороны болельщиков арбитр был вынужден остановить матч на несколько минут. Сразу после возобновления игры полузащитник "Шахтера" Тайсон показал средний палец болельщикам "Динамо" и был удален с поля.

Благодаря победе "Шахтер" на 13 очков оторвался от "Динамо" в турнирной таблице украинской Премьер-лиги и, скорее всего, снял вопросы по чемпиону страны в нынешнем сезоне.

"Шахтер" – "Динамо" - 1:0 (1:0)
Гол: Кривцов, 18

"Шахтер": Пятов, Матвиенко, Додо, Исмаили, Кривцов, Маркос Антонио (Майкон, 90), Коваленко, Тете (Болбат, 88), Степаненко, Тайсон, Мораес (Дентиньо, 31).

"Динамо": Бущан, Миколенко (Буяльский, 59), Шабанов, Кендзера, Попов, Цыганков, Шапаренко, Вербич, Шепелев (Гармаш, 68), Родригеш (Беседин, 62), Караваев.

Предупреждения: Попов (8), Шабанов (16), Родригеш (49), Миколенко (55), Коваленко (60), Дентиньо (63), Додо (65).

Удаление: Тайсон (82).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА (обновляется)

Фотовзгляд

Все галереи
Год без Кати. В Киеве почтили память Екатерины Гандзюк

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Шахтер - Динамо - 1:0 Хроника матча, видео гола

Ливерпуль - Манчестер Сити - 2:0 онлайн трансляция

Бавария - Боруссия - 4:0 Хроника матча

Александрия - Сент-Этьен - 2:2 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: