Шахтер - Динамо: видео гола

В матче 14-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" выиграл у киевского "Динамо" со счетом 1:0. Встреча состоялась в Харькове на стадионе "Металлист".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Динамо".

Единственный гол был забит на 18-й минуте. Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов выиграл верховую борьбу и точно пробил головой после подачи с углового.

ШАХТЕР Донецк - ДИНАМО Киев - 1:0 (1:0)

Гол: Кривцов (18)

"Шахтер": Пятов, Матвиенко, Додо, Исмаили, Кривцов, Маркос Антонио (Майкон, 90), Коваленко, Тете (Болбат, 88), Степаненко, Тайсон, Мораес (Дентиньо, 31).

"Динамо": Бущан, Миколенко (Буяльский, 59), Шабанов, Кендзера, Попов, Цыганков, Шапаренко, Вербич, Шепелев (Гармаш, 68), Родригеш (Беседин, 62), Караваев.

Предупреждения: Попов (8), Шабанов (16), Родригеш (49), Миколенко (55), Коваленко (60), Дентиньо (63), Додо (65).

Удаление: Тайсон (82).

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