Топ-20 все ближе: Украина продвинулась вверх в рейтинге ФИФА

Сборная Украины по футболу улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА национальных команд мира.
Подопечные Андрея Шевченко, обыграв Литву (2:0) и Португалию (2:1) в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, поднялись сразу на три позиции в рейтинге и расположились на 22-м месте (1536 очков). По соседству с нашей сборной находятся Польша (21-е место, 1544 очка) и США (23-е место, 1530 очков).
Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:
1 (1). Бельгия (1755 очков)
2 (2). Франция (1726)
3 (3). Бразилия (1715)
4 (4). Англия (1651)
5 (6). Уругвай (1642)
6 (5). Португалия (1632)
7 (8). Хорватия (1631)
8 (7). Испания (1625)
9 (10). Аргентина (1617)
10 (9). Колумбия (1615)
Ранее "Апостроф" сообщал, что игрок сборной Украины вошел в 10-ку лучших молодых футболистов мира.