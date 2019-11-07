Лига чемпионов: команда Малиновского сенсационно отобрала очки у "Манчестер Сити"

В матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" и английский "Манчестер Сити" сыграли вничью со счетом 1:1.
"Аталанта" Италия – "Манчестер Сити" Англия - 1:1 (0:1)
Голы: Пашалич (49) - Стерлинг (7)
"Аталанта": Голлини, Хатебур, Паломино, Толои, Кастань (Муриэль, 90), Иличич, де Рон, Гомес, Фройлер (Малиновский, 84), Пашалич, Гимшити.
"Манчестер Сити": Эдерсон (Браво, 46), Отаменди, Жоау Канселу, Менди, Фернандиньо, Гюндоган, де Брюйне, Стерлинг, Бернарду Силва, Марез (Уокер, 88), Габриэл Жезус (Агуэро, 73).
Предупреждения: Гимшити (27), Толои (39), Иличич (42), Фернандиньо (70), Кастань (79), Менди (90), Бернарду Силва (90).
Удаление: Браво (81).