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Полиция официально отреагировала на расистский скандал на матче "Динамо"

вторник, 12 ноября 2019, 19:02
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Харьковская полиция возбудила уголовное дело по поводу скандала на расовой почве, который произошел в матче 14-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо".

Об этом сообщается на официальном сайте Национальной полиции в Харьковской области.

"10 ноября в ходе игры на стадионе "Металлист" около 20 болельщиков футбольного клуба "Динамо" выкрикивали непристойные лозунги в адрес игроков "Шахтера". На 75 минуте футбольный матч был остановлен.

11 ноября следственным Слободского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины. Сейчас материалы уголовного производства направлены в прокуратуру Харьковской области для решения вопроса относительно возможного изменения подследственности.

Полицией принимаются все необходимые меры по установлению и розыску лиц, причастных к преступлению. Ход этой работы находится на личном контроле руководства ГУНП в Харьковской области", - говорится в заявлении.

Напомним, что инцидент произошел во втором тайме. Болельщики киевской команды выражали недовольство действиями форварда донецкого клуба Тайсона, но, отчетливых уканий, которые было бы можно воспринимать как расистские, слышно не было. Тайсон в ответ на оскорбления показал фанатам средний палец. Арбитр приостановил матч на несколько минут, а затем удалил Тайсона.

Ранее "Апостроф" публиковал видео с фанатского сектора "Динамо" в матче с "Шахтером".

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