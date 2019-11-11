И где там расизм? Появилось видео с фанатского сектора "Динамо" в матче с "Шахтером"

Во время скандального эпизода в матче "Шахтер" - "Динамо", состоявшемся 10 ноября, болельщики киевской команды выражали недовольство действиями форварда донецкого клуба Тайсона.

В ролике слышно недовольство фанатов происходящим на поле. Однако отчетливых уканий, которые было бы можно воспринимать как расистские, нет.

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Напомним, скандал в матче между "Шахтером" и "Динамо" разгорелся на почве якобы имевших место расистских выкриков болельщиков в адрес капитана "горняков" Тайсона. После матча донецкий клуб выступил с заявлением по инциденту. Позже "Динамо" дало официальный ответ "Шахтеру".

Ранее "Апостроф" сообщал, что тренер "Шахтера" высказался о расистском скандале на матче с "Динамо".