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И где там расизм? Появилось видео с фанатского сектора "Динамо" в матче с "Шахтером"

понедельник, 11 ноября 2019, 15:24
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Во время скандального эпизода в матче "Шахтер" - "Динамо", состоявшемся 10 ноября, болельщики киевской команды выражали недовольство действиями форварда донецкого клуба Тайсона.

В ролике слышно недовольство фанатов происходящим на поле. Однако отчетливых уканий, которые было бы можно воспринимать как расистские, нет.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика. Лицам до 18 лет смотреть не рекомендуется.

Напомним, скандал в матче между "Шахтером" и "Динамо" разгорелся на почве якобы имевших место расистских выкриков болельщиков в адрес капитана "горняков" Тайсона. После матча донецкий клуб выступил с заявлением по инциденту. Позже "Динамо" дало официальный ответ "Шахтеру".

Ранее "Апостроф" сообщал, что тренер "Шахтера" высказался о расистском скандале на матче с "Динамо".

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