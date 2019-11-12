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Украинский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата в Европе: опубликовано фото

вторник, 12 ноября 2019, 22:20
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Украинский нападающий алматинского "Кайрата" Адеринсола Эсеола стал лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана.

Форвард получил специальную награду, которую опубликовал в своем Instagram.

Эсеола принял участие в 27 матчах казахстанского национального чемпионата, в которых стал автором 19 забитых мячей.

"Кайрат" финишировал на втором месте в чемпионате, на одно очко отстав от "Астаны".

28-летний Эсеола родился в Житомире в семье украинки и нигерийца. В "Кайрат" он перешел в 2018 году. Ранее футболист выступал за киевские ЦСКА и "Динамо", итальянские клубы низших лиг, "Десну", "Александрию", "Арсенал-Киев" и кропивницкую "Звезду". Сыграл четыре матча за юношескую сборную Украины U17.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Эсеола забил два гола в матче Лиги Европы.

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