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Без ведущего игрока "Шахтера": Шевченко определился с заявкой на матч с Эстонией

четверг, 14 ноября 2019, 14:13
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился с заявкой на сегодняшний товарищеский матч с Эстонией. Эта встреча будет последней для его подопечных перед заключительным матчем отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, поэтому обязательно смотрите прямую трансляцию игры Украина - Эстония.

В заявку на поединок не попал ведущий защитник "Шахтера" Сергей Кривцов. Всего же в нее вошло 23 игрока.

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Вальядолид", Испания), Юрий Панькив ("Александрия").

Защитники: Александр Караваев, Виталий Миколенко, Артем Шабанов (все - "Динамо"), Сергей Болбат, Николай Матвиенко (оба - "Шахтер"), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия).

Полузащитники: Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко (оба - "Шахтер"), Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук (все - "Динамо"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Евгений Шахов ("Лечче", Италия), Марьян Швед ("Селтик", Шотландия), Дмитрий Иванисеня ("Заря"), Роман Безус ("Гент").

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Артем Беседин ("Динамо").

Ранее "Апостроф" сообщал, сколько Украина может заработать на Евро-2020.

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