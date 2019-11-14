Клуб сбежавшего из Украины олигарха лишился главного тренера

Виталий Косовский покинул пост главного тренера полтавской "Ворсклы".

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Косовский останется в клубе, но получит другую должность. В ближайшее время руководство полтавского клуба назовет имя нового главного тренера.

Причина отставки не разглашается, но, скорее всего, ею является провальное выступление команды в нынешнем сезоне. После 14 туров "Ворскла" занимает последнее, 12-е место, в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав всего восемь очков. В 15-м туре полтавчане на выезде сыграют с "Днепром-1". Матч состоится 23 ноября.

Напомним, что несколько дней из Украины сбежал владелец "Ворсклы" бывший депутат Верховной Рады Константин Жеваго.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ворскла" потерпела разгромное поражение от "Шахтера".