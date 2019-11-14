Поддержали сов: ультрас "Динамо" объяснили свое скандальное поведение на матче с "Шахтером", видео

Представитель ультрас "Динамо" Алексей Декстер отреагировал на расистский скандал, которым завершился поединок чемпионата Украины с "Шахтером".

Как известно, во время игры в Харькове фанаты "Динамо" скандировали нецензурные слова в адрес бразильцев "Шахтера", а также якобы имитировали крики обезьян.

По словам Декстера, такими выкриками ультрас пытались выступить в защиту пятнистых сов.

"У нас есть друзья из Всемирной организации защиты животных, которые рассказали нам о ситуации с таким видом птичек, как северные пятнистые совы. Мы решили сделать акцию в поддержку этих сов. Не знаю, как можно не отличить звук совы от звука обезьяны. Они абсолютно разные", – рассказал Декстер.

Кроме того, фанаты пообещали и дальше "привлекать внимание общества к этой проблеме".

Ранее "Апостроф" публиковал видео с фанатского сектора "Динамо" в матче с "Шахтером".