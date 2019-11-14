В Москве жестоко убили чемпиона мира по тайскому боксу: подробности и фото

В Москве застрелили известного армянского спортсмена Ашота Боляна. Тело обнаружили возле его автомобиля "Инфинити".

Как сообщает российская пресса, спортсмен еще какое-то время лежал мертвым на парковке до тех пор, пока его не увидел случайный прохожий.

Боляна убили на 41-м году жизни. Причины и детали происшествия в полиции пока не сообщают.

Отметим, что Болян трижды выигрывал чемпионат мира по тайскому боксу по версии WPKA, чемпионат мира и Кубок мира по тайскому боксу по версии IPMTF, Кубок Азии по кикбоксингу по версии WPKA. Кроме того, он был 17-кратным чемпионом в других международных турнирах.

Также погибший является рекордсменом по скорости нанесения ударов: за секунду он сумел нанести 11 ударов, из которых 8 руками, и 3 ногами.

Спортивную карьеру Болян завершил в 2004 году, после чего переехал в Москву.

Напомним, что в понедельник, 11 ноября, в столице России, Москве, 36-летняя женщина выбросилась из окна со своими двумя маленькими детьми.