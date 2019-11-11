В России мать с двумя детьми выбросилась из окна: жуткие подробности и видео с места

В понедельник, 11 ноября, в столице России, Москве, 36-летняя женщина выбросилась из окна со своими двумя маленькими детьми.

Об этом сообщает Telegram-канал "LIFE SHOT".

Трагедия произошла на северо-востоке Москвы, на улице Чичерина. Женщина и ее маленькая дочь, которой не было и годика, погибли на месте. Трехлетний сын находится в реанимации.

Погибшую звали Людмила Соколова. Перед тем как выброситься в окно она позвонила в скорую и сообщила, что ее ребенок заболел и ему очень плохо. Однако, когда врачи прибыли на место – им никто не открыл.

Женщина оставила предсмертную записку, в которой написала: "Не сажайте Виталика (так зовут ее мужа) в тюрьму".

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