Мы не можем играть в футбол: знаменитый актер высказался о реальном уровне России

Сборная России терпит сокрушительное поражение от Бельгии в матче девятого тура отборочного турнира на Евро-2020. После первых 45 минут игры на табло "Газпром-Арены" горят неутешительные 0:3 для хозяев поля. На "Апострофе" идет онлайн трансляция матча Россия - Бельгия.

Известный актер и футбольный болельщик Михаил Боярский заявил, что сегодня Бельгия показывает реальный уровень сборной России, а точнее - отсутствие такового.

"Российский футбол далек от европейского уровня. Я убежден, что мы не выиграем сегодня", - сказал Боярский перед игрой в комментарии сайту "Чемпионат".

Он объяснил, что Бельгия является одной из топ-сборных мира.

"В хоккей мы можем победить, но только не в футбол - это исключено. Реальность уж такова", - добавил актер.

Боярский считает, что эта игра показывает реальный уровень российской сборной.

"Не надо строить никаких иллюзий", - подытожил ярый болельщик "Зенита".

Отметим, что Бельгия лидирует в турнирной таблице группы I, набрав 24 очка в восьми матчах. Россияне занимают 2-е место, отставая на 3 очка. Обе команды уже гарантировали себе попадание на Евро-2020.

Россиянам для первого места нужно было обыграть бельгийцев со счетом 2:0 или с разницей в три мяча.