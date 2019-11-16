Украинский боксер успешно провел защиту титула, нокаутировав соперника

Украинский боксер Иван Голуб (18-1, 14 KO), который выступает в полусреднем весе, в ночь на 15 ноября победил колумбийца Ханера Гонсалеса (19-3-1, 15 КО).

Встреча боксеров проходила в американском Солт-Лейк-Сити.

Поединок длился все десять раундов, в последнем из которых Голуб отправил соперника в нокаут.

Таким образом, наш соотечественник защитил чемпионский пояс в США по версии WBC (USNBC).

Эта победа стала для Голуба 18-й в карьере. Интересно, что 14 из них Голуб завершил досрочно.

Напомним, что украинский чемпион по боксу Василий Ломаченко, выступающий в легкой весовой категории, прокомментировал поражение соотечественника Александра Гвоздика россиянину Артуру Бетербиеву в поединке за пояса по версиям IBF и WBC в полутяжелом дивизионе.