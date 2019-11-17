Минус два игрока: Шевченко определился с заявкой на важнейший матч с сербами

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился с заявкой на сегодняшний матч отборочного цикла Евро-2020 с Сербией. Эта встреча является важнейшей для нашей команды ввиду возможности при позитивном результате попадания в корзину сеянных при жеребьевке финальной стадии турнира. Поэтому обязательно смотрите прямую трансляцию игры Украина - Сербия.

В заявку на поединок не попали Марьян Швед и Дмитрий Иванисеня. Всего же в нее вошло 23 игрока.

Вратари: Пятов, Лунин, Панькив.

Защитники: Соболь, Пластун, Кривцов, Шабанов, Миколенко, Болбат, Караваев, Матвиенко.

Полузащитники: Сидорчук, Ярмоленко, Малиновский, Коноплянка, Шепелев, Буяльский, Цыганков, Шахов, Безус, Коваленко.

Нападающие: Яремчук, Беседин.

Ранее "Апостроф" сообщал, сборная Украины чудом обыграла одну из слабейших команды Европы.