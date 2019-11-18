Украинец чудовищным нокаутом победил в чемпионском бою: видео

Украинский кикбоксер Роман Крыкля выиграл титул чемпиона мира в полутяжелом весе.

На турнире One Championship, который проходил в минувшие выходные в Пекине, наш соотечественник чудовищным нокаутом победил действующего чемпиона из Марокко Тарика Хабеза. Во втором раунде 28-летний уроженец Краснограда (Харьковская область) несколько раз отправил соперника в нокдаун. После того, как марокканец практически перестал оказывать сопротивление, рефери остановил бой.

Отметим, что в профессионалах Крыкля выступает с 2011 года. Всего он провел 37 боев. На его счету 32 победы (20 нокаутом) и всего 5 поражений.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский боксер успешно провел защиту титула, нокаутировав соперника.