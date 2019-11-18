Спасение Украины и очередной крупный успех Англии: все результаты отбора Евро-2020 17 ноября

В воскресенье, 17 ноября, состоялись очередные матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Группа А

Сборная Англии одержала седьмую победу в восьми матчах отбора Евро-2020. Стоит отметить, что англичане добыли шесть побед с крупным счетом, забив в квалификации 37 голов.

Косово – Англия - 0:4 (0:1)

Голы: Уинкс (32), Кейн (79), Рэшфорд (83), Маунт (90).

Болгария – Чехия - 1:0 (0:0)

Гол: Божиков (56)

Положение команд: Англия - 21, Чехия - 15, Косово - 11, Болгария - 6, Черногория - 3.

Группа В

Сборная Украины добыла важнейшую ничью в матче с Сербией. Ничья позволила украинцам попасть в первую корзину для жеребьевки группового турнира Евро-2020. Также путевку в финальную стадию турнира добыла Португалия, которая обыграла Люксембург.

Сербия – Украина - 2:2 (1:1)

Голы: Тадич (9, с пенальти), Митрович (56) - Яремчук (32), Беседин (90+3)

Люксембург – Португалия - 0:2 (0:1)

Голы: Бруну Фернандеш (39), Роналду (86)

Положение команд: Украина - 20, Португалия - 17, Сербия - 14, Люксембург - 4, Литва - 1.

Группа Н

Франция обыграла Албанию и гарантировала себе первое место в группе, а также попадание в первую корзину для жеребьевки группового турнира Евро-2020.

Албания – Франция - 0:2 (0:2)

Голы: Толиссо (8), Гризманн (31)

Молдова – Исландия - 1:2 (0:1)

Голы: Милинчану (56) - Бьярнасон (17), Сигурдссон (65)

Андорра – Турция - 0:2 (0:2)

Голы: Унал (17, 21, с пенальти)

Положение команд: Франция - 25, Турция - 23, Исландия - 19, Албания - 13, Андорра - 4, Молдова - 3.

Ранее "Апостроф" сообщил, в каких странах сыграет Украина групповой турнир Евро-2020.