Стало все ясно: знаменитый английский клуб назвал имя нового тренера

Новым главным тренером лондонского "Тоттенхэм Хотспур" назначен португалец Жозе Моуринью по прозвищу Особенный, который сменил уволенного Маурисио Почеттино.

Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Португальский специалист подписал с "Тоттенхэмом" контракт до лета 2013 года. Зарплата Моуринью в лондонском клубе составит 13 миллионов евро в год.

После 12 туров "Тоттенхэм" занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В Лиге чемпионов клуб занимает второе место в группе В и претендует на выход в плей-офф.

56-летний Моуринью ранее тренировал такие известные клубы, как "Бенфика", "Порту", "Челси", "Интер", "Реал", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Тоттенхэм" одержал крупную победу в Сербии в матче Лиги чемпионов.