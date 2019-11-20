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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

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21 ноября

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Стало все ясно: знаменитый английский клуб назвал имя нового тренера

среда, 20 ноября 2019, 09:25
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Новым главным тренером лондонского "Тоттенхэм Хотспур" назначен португалец Жозе Моуринью по прозвищу Особенный, который сменил уволенного Маурисио Почеттино.

Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Португальский специалист подписал с "Тоттенхэмом" контракт до лета 2013 года. Зарплата Моуринью в лондонском клубе составит 13 миллионов евро в год.

После 12 туров "Тоттенхэм" занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В Лиге чемпионов клуб занимает второе место в группе В и претендует на выход в плей-офф.

56-летний Моуринью ранее тренировал такие известные клубы, как "Бенфика", "Порту", "Челси", "Интер", "Реал", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Тоттенхэм" одержал крупную победу в Сербии в матче Лиги чемпионов.

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