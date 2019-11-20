Сумасшедшие цифры: стали известны гонорары Джошуа и "кабанчика" за бой-реванш

Стали известны гонорары британского боксера Энтони Джошуа и мексиканца Энди Руиса, которые проведут бой-реванш.

Об этом сообщает Boxing Kingdom.

По данным источника, Джошуа получит за бой 85 миллионов евро. Этот гонорар станет рекордным в карьере британца. Руису достанется намного меньше - "всего" 13 миллионов долларов.

Поединок Джошуа - Руис состоится 7 декабря в аравийском Эр-Рияде. На кону поединка будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.

Напомним, что Руис сенсационно нокаутировал Джошуа 2 июня в бою, который состоялся в Нью-Йорке.

29-летний Джошуа за свою карьеру провел 23 боя, в которых одержал 22 победы (21 - нокаутом) и потерпел одно поражение. На счету 29-летнего Руиса 33 победы (22 - нокаутом) и одно поражение в 34 поединках.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Джошуа уволил тренера после поражения от Руиса.