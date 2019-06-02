Джошуа - Руис: видеообзор боя

В ночь с субботы на воскресенье на легендарной арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке прошел вечер бокса. В главном бою шоу встретились британский чемпион в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа и мексиканский претендент Энди Руис.

Первые два раунда прошли в относительно равной борьбе. Однако уже в третьей трехминутке каждый из боксеров побывал в нокдауне, причем чемпион - дважды. В дальнейшем Джошуа удалось перехватить инициативу, но в седьмом раунде он снова дважды побывал в нокдауне, после чего рефери решил остановить бой.

ДЖОШУА - РУИС: ПОЛНОЕ ВИДЕО БОЯ

Для британца это поражение стало первым в его карьере при 22 победах. Руис одержал 33-ю победу при 1 поражении.

Ранее "Апостроф" сообщал, что яркая девушка в бикини стала главной звездой финала Лиги чемпионов.