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Бывший игрок "Динамо" рассказал, почему не поехал играть в Россию во время войны

четверг, 21 ноября 2019, 17:40
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Украинский защитник Евгений Селин рассказал, что в 2016 году у него было предложение о переходе в самарские "Крылья Советов", но он отказался от переезда в Россию.

Слова Селина приводит "Футбол 24".

"Да, предложение такое действительно было. Почему отказался? Я родом из Луганской области. У нас конфликт с Россией — поэтому исключительно из-за этого не поехал туда. Откровенно обо всём сказал руководителям самарского клуба, они вроде бы всё поняли. У меня в настоящий момент такая позиция, и на это есть причины.

В начале войны люди шли по зову души. Они воевали за свою Украину, за свою землю, демонстрировали, что наша страна — единая и неделимая. Сейчас, пожалуй, это всё переросло в политическую плоскость", - сказал Селин.

31-летний Селин является воспитанником алчевской "Стали". В данный момент он выступает за кипрский "Анортосис". Ранее играл за "Металлист", "Ворсклу", киевское "Динамо", греческие "Платаниас" и "Астерас", а также венгерский МТК. За сборную Украины сыграл 15 матчей.

Ранее "Апостроф" публиковал слова защитника сборной Украины Эдуарда Соболя, который высказался о Ярославе Ракицком, уехавшем играть в Россию.

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