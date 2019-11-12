Его аргументы звучат неубедительно: игрок сборной Украины высказался о Ракицком

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь прокомментировал решение бывшего партнера по донецкому "Шахтеру" Ярослава Ракицкого перейти в российский "Зенит".

Слова Соболя приводит "Советский спорт".

"Аргументы, что ему надо было кормить семью, звучат неубедительно. В Украине Ярик тоже хорошо зарабатывал бы", - сказал Соболь. Также он отметил, что Ракицкий сам принимал это решение и знал, на что он шел.

Напомним, Ракицкий перешел в "Зенит" в январе текущего года. На его трансфере донецкий клуб заработал 10 миллионов евро. После перехода Ракицкий ни разу не получал вызов в сборную Украины. Этой осенью он объявил, что завершает карьеру в национальной команде.

Ранее "Апостроф" сообщал, что футболисты и эксперты отреагировали на решение Ракицкого.