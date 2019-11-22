Президент "Динамо" сделал сенсационное заявление о своем клубе

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что мог оставить клуб во времена правления в стране Петра Порошенко.

Слова Суркиса приводит официальный сайт столичного клуба.

Так, президент "Динамо" рассказал, что у него было много предпосылок и оснований, чтобы оставить "бело-синих" без финансовой поддержки. Называть конкретные причины этого Суркис не стал. Тем не менее, он отметил, что несмотря на все проблемы, с которыми сталкивался за время президентства в Украине Порошенко, он и его партнеры продолжили финансирование "Динамо".

Отметим, что в нынешнем сезоне "Динамо" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав в 14 матчах 27 очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Динамо выступило с громким заявлением из-за наказания за расизм.