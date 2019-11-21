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Избирательное правосудие: Динамо выступило с громким заявлением из-за наказания за расизм

четверг, 21 ноября 2019, 18:45
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В киевском "Динамо" прокомментировали решение контрольно-дисциплинарного комитета украинской ассоциации футбола о наказании клуба за поведение болельщиков в матче 14-го тура чемпионата Украины с донецким "Шахтером" (0:1).

Заявление пресс-службы "Динамо" приводится на официальном сайте клуба.

"Указанное решение является ярким примером выборочного футбольного правосудия, поскольку оно было принято вопреки принципам полноты, объективности и всесторонности рассмотрения дел и в нарушение устоявшейся дисциплинарной практики органов УАФ и УЕФА".

Киевляне подчеркивают, что наказание вынесено до того, как было завершено расследование событий на стадионе. Кроме того, "Динамо" не получило материалы по матчу от "Шахтера" и телеканала "Футбол", который транслировал поединок.

"До сих пор не закончено расследование уголовного производства по фактам событий на ОСК "Металлист", что делает невозможным определение виновности или невиновности лиц - возможных нарушителей.

На наши неоднократные устные и письменные запросы в адрес команды-хозяина матча и официального телевещателя ТРК "Футбол" о предоставлении видео- и аудиоматериалов матча, никаких ответов не поступило. К тому же при рассмотрении дела КДК УАФ проигнорировал данную аргументацию нашего клуба и отказал в ходатайстве об истребовании доказательств, чем грубо нарушил принцип полноты рассмотрения".

В киевском клубе заявили о намерении обжаловать решение КДК УАФ в ближайшее время, чтобы добиться объективного вердикта.

"Несомненно, такое неправомерное решение будет обжаловано нашим клубом в определенные регламентные сроки. Это будет сделано с единственной целью - установление истины в этом непростом деле, поскольку невозможно принять объективное решение о виновности или невиновности клуба и других лиц без полного и всестороннего расследования обстоятельств инцидента".

Напомним, скандал в матче между "Шахтером" и "Динамо" разгорелся на почве выкриков болельщиков в адрес капитана "горняков" Тайсона. В ответ на это футболист показал фанатам средний палец. Арбитр приостановил матч на несколько минут, а сразу после возобновления игры показал Тайсону красную карточку.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" наказан за русский язык во время матча с "Динамо".

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