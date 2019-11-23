"Динамо" может усилиться форвардом европейской сборной

"Динамо" может подписать бельгийского нападающего Ибрагима Каргбо.

Об этом сообщает "Динамомания".

По информации источника, в настоящее время 19-летний нападающий находится в расположении столичного клуба на просмотре. Если он произведет впечатление на тренерский штаб "Динамо", с ним будет подписан контракт.

Каргбо выступал за академии бельгийского "Беерсхота", английских "Рединга" и "Кристал Пэлас". На профессиональном уровне он играл только на родине за "Роселар" и "Льерс Кемпензонен". В настоящее время форвард также выступает за сборную Бельгии U19. Отец Каргбо в свое время играл за национальную команду Сьерра-Леоне.

Ранее "Апостроф" сообщал, что президент "Динамо" сделал сенсационное заявление о своем клубе.