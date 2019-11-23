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"Манчестер Сити" выиграл битву у "аристократов" в чемпионате Англии

суббота, 23 ноября 2019, 21:21
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"Манчестер Сити" обыграл "Челси" в матче 13-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Первыми в матче забили гости. На 22-й минуте Н'Голо Канте, выйдя один на один с Эдерсоном, отправил мяч в ворота мимо вратаря "Манчестер Сити". Хозяева отыгрались через 7 минут благодаря удару Кевина Де Брюйне и последующим двум рикошетам. На 37-й минуте "Сити" уже был впереди. Рияд Марез ворвался в штрафную и пробил в дальний угол. Аррисабалага спасти лондонцев не смог.

После перерыва у команд было несколько хороших возможностей изменить счет на табло, однако забить не удавалось ни хозяевам, ни гостям. Пока на 3-й компенсированной не отличился Рахим Стерлинг, однако в итоге арбитр зафиксировал у того офсайд.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

13-й тур

МАНЧЕСТЕР СИТИ - ЧЕЛСИ - 2:1

Голы: Канте, 22; Де Брюйне, 29; Марез, 37.

Манчестер Сити: Эдерсон, Менди, Стоунз, Фернандиньо, Канселу, Эрнандес (Гюндоган, 52), Д. Сильва (Фоден, 67), Де Брюйне, Марез, Стерлинг, Агуэро (Жезус, 77).

Челси: Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Томори, Эмерсон (Джеймс, 59), Ковачич, Жоржиньо (Маунт, 74), Канте, Пулишич, Виллиан, Абрахам (Батшуайи, 74).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ливерпуль" выиграл битву лидеров чемпионата Англии.

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