"Динамо" одержало уверенную победу над клубом с Донбасса: видеообзор

В матче 15-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" разгромило "Мариуполь" со счетом 3:0. Встреча состоялась в Киеве на стадионе "Олимпийский".

Счет в середине первого тайма открыл Буяльский. На 77-й минуте преимущество киевского клуба увеличил Цыганков. Через несколько минут счет до крупного довел Вербич.

Благодаря победе "Динамо" вышло на второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиге. "Мариуполь" остался на седьмой позиции.

"Динамо" – "Мариуполь" - 3:0 (1:0)

Голы: Буяльский (21), Цыганков (77), Вербич (81)

"Динамо": Бущан, Шабанов, Кадар, Миколенко, Сидорчук, Караваев, Цыганков, де Пена (Вербич, 76), Шепелев, Буяльский (Шапаренко, 62), Беседин (Фран Соль, 84).

"Мариуполь": Гальчук, Кирюханцев, Чоботенко, Дава, Яворский (Фомин, 68), Мишнев, Чех, Горбунов, Чурко (Кащук, 83), Вакула (Петерман, 88), Тищенко.

Предупреждения: Тищенко (18), Беседин (38), Дава (61).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Ранее "Апостроф" сообщал, что в матче 14-го тура чемпионата Украины "Динамо" проиграло "Шахтеру".