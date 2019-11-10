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Шахтер - Динамо - 1:0 Видеообзор

воскресенье, 10 ноября 2019, 20:00
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В матче 14-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" обыграл киевское "Динамо" со счетом 1:0. Встреча состоялась в Харькове на стадионе "Металлист".

Победу "горнякам" принес гол защитника Кривцова, который точно пробил головой после подачи с углового.

ШАХТЕР - ДИНАМО: ВИДЕО ГОЛА

"Шахтер" – "Динамо" - 1:0 (1:0)
Гол: Кривцов, 18

"Шахтер": Пятов, Матвиенко, Додо, Исмаили, Кривцов, Маркос Антонио (Майкон, 90), Коваленко, Тете (Болбат, 88), Степаненко, Тайсон, Мораес (Дентиньо, 31).

"Динамо": Бущан, Миколенко (Буяльский, 59), Шабанов, Кендзера, Попов, Цыганков, Шапаренко, Вербич, Шепелев (Гармаш, 68), Родригеш (Беседин, 62), Караваев.

Предупреждения: Попов (8), Шабанов (16), Родригеш (49), Миколенко (55), Коваленко (60), Дентиньо (63), Додо (65).

Удаление: Тайсон (82).

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