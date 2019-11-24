Нокаут года: в Германии футболист жестко вырубил судью, видео

В Германии футболист любительской команды показал почти профессиональные боксерские навыки по отношению к судье.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Согласно информации источника, в одном из матчей любительского уровня игрок, которому была предъявлена красная карточка, подошел к судье и одним ударом отправил его на газон. Из-за этого инцидента игра была прервана на 85-й минуте. После полученного удара арбитру потребовалась срочная госпитализация. В больницу его доставили на вертолете. Матч так и не был доигран.

Позже за свои действия футболист получил жесткое наказание в виде дисквалификации на три года.

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