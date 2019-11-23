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Итальянский топ-тренер дал совет игрокам, как правильно заниматься сексом

суббота, 23 ноября 2019, 17:26
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Главный тренер итальянского "Интера" Антонио Конте рассказал, какие рекомендации он давал своим подопечным о занятии сексом.

Слова наставника миланского клуба приводит L’Équipe.

Так, Конте рассказал, что своим игрокам на протяжении сезона он советует заниматься быстрым сексом с тратой минимальных усилий. Также он рекомендовал футболистам выбирать позиции, при которых их партнерши оказывались бы в положении сверху. Третий совет итальянского тренера касается того, чтобы отдавать предпочтение занятию сексом со своими вторыми половинками. По мнению наставника "Интера", на это затрачивается меньше энергии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Боруссия" совершила феерический камбэк в матче с "Интером" в Лиге чемпионов.

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