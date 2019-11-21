Принято важное решение по игроку "Шахтера", оскорбившему фанатов "Динамо"

Бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон наказан дисквалификацией на один матч за свое поведение в поединке чемпионата Украины с "Динамо" (1:0). В этой встрече футболист показал средний палец фанатам киевского клуба в ответ на оскорбления по расовому признаку. За это игрок был удален с поля.

Об этом сообщает официальный сайт украинской ассоциации футбола.

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял оставить в силе красную карточку Тайсона. Также он дисквалифицирован еще на два матча условно.

Таким образом, Тайсон пропустит матч 15-го тура украинской Премьер-лиги со "Львовом", который состоится 22 ноября.

В нынешнем сезоне 31-летний бразилец провел за "Шахтер" 16 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее "Апостроф" сообщал, что КДК УАФ наказал "Динамо" за поведение фанатов в матче с "Шахтером".