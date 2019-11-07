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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео
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Динамо Загреб - Шахтер - 3:3 Видеообзор

четверг, 07 ноября 2019, 07:00
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В феерическом матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов загребское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сыграли вничью со счетом 3:3.

Первый тайм встречи завершился вничью - 1:1. Во второй половине игры развязка наступила в заключительные минуты. Сначала хозяева голами на 83-й и 89-й минутах, казалось бы, решили исход матча в свою пользу. Однако "горняки" смогли уйти от поражения в компенсированное время. Встречу команды завершали не в полных составах из-за удалений Моро и Марлоса.

Турнирное положение команд: 1. "Манчестер Сити" - 10 очков, 2. "Шахтер" - 5, 3. "Динамо" Загреб - 5, 4. "Аталанта" - 1.

В 5-м туре "Шахтер" на выезде сыграет с "Манчестер Сити". "Аталанта" дома примет "Динамо". Матчи состоятся 26 ноября.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

4-й тур, группа C

ДИНАМО Загреб, Хорватия - ШАХТЕР Донецк, Украина - 3:3

Голы: Алан Патрик, 13; Петкович, 25; Иванушец, 83; Адеми, 89; Коваленко, 90+3; Тете, 90+8 (с пенальти).

Динамо: Ливакович, Теофиле-Катерин, Дилавер, Перич, Стоянович (Иванушец, 72), Моро, Адеми, Леовац, Ольмо, Оршич (Гьира, 77), Петкович..

Шахтер: Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко (Дентиньо, 86), Исмаили, Степаненко, Патрик (Тете, 86), Марлос, Коваленко, Тайсон, Мораес.

Удаления: Моро, 74 (повторное предупреждение); Марлос, 79 (повторное предупреждение).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Ранее "Апостроф" сообщал, что команда Малиновского сенсационно отобрала очки у "Манчестер Сити".

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