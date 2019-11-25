Как ребенок: Милевский сверхэмоционально отреагировал на чемпионство "Динамо"

Форвард брестского "Динамо" Артем Милевский не сдерживал эмоций после победы своей команды в чемпионате Беларуси.

По окончании матча с "Витебском", после которого команда украинского форварда и выиграла титул, тот расплакался прямо на поле.

34-летний Милевский перешел в брестское "Динамо" в январе 2019 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 25 матчей в чемпионате Беларуси, в которых стал автором четырех забитых мячей. Напомним, что ранее форвард выступал за "Борисфен", киевское "Динамо", турецкий "Газиантепспор", хорватские "Хайдук" и "Сплит", румынскую "Конкордию", российский "Тосно", а также венгерскую "Кишварду". За сборную Украины он сыграл 50 матчей и забил восемь голов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Милевский встретился с Алиевым в Киеве.