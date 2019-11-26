Не катастрофа: легенда "Шахтера" шокировал словами перед важным матчем в Лиге чемпионов

Бывший форвард "Шахтера" Андрей Воробей удивил своим заявлением перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". Онлайн-трансляция матча "Манчестер Сити" - "Шахтер" будет доступна на "Апострофе".

Слова Воробья приводит "UA-Футбол".

Так, бывший футболист удивил тем, что уже до матча не видит у "горняков" шансов на положительный для них результат. Воробей отметил, что поражение не будет катастрофой для чемпиона Украины, так как вероятность даже ничьей в этом противостоянии очень и очень мала. По его словам, решающим для "Шахтера" станет заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов с "Аталантой".

Ранее "Апостроф" сообщал, что игрок "Шахтера" сделал удивительное заявление.