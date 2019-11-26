Нужно сильно захотеть: игрок "Шахтера" сделал удивительное заявление

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко сделал удивительное заявление перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". На "Апострофе" будет доступна онлайн-трансляция матча "Манчестер Сити" - "Шахтер".

Соответствующее заявление Матвиенко сделал в интервью YouTube-каналу "Шахтера".

Так, защитник "горняков" заявил, что любой из его партнеров по команде смог бы играть за "Манчестер Сити". Для этого, по словам игрока, нужно иметь лишь достаточно мотивации и желания. "Нужно только захотеть", - сказал Матвиенко.

В четырех турах "Шахтер" набрал пять очков и занимает второе место в турнирной таблице группы С. "Манчестер Сити" с 10 очками в активе является лидером группы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что лидер "Манчестер Сити" пропустит битву с "Шахтером" в Лиге чемпионов.