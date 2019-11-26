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Почти сказка: "Шахтер" прервал чудовищную серию с богатейшей командой мира в Лиге чемпионов

вторник, 26 ноября 2019, 23:53
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В матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" на выезде сыграл вничью с английским "Манчестер Сити" со счетом 1:1.

Украинский клуб захватил инициативу с первых минут матча и должен был уходить на перерыв с разницей в 2-3 мяча, но "горняки", к сожалению, не реализовали свои моменты. На 56-й минуте "Манчестер Сити" наказал "Шахтер" за расточительность, отличился Гюндоган. Впрочем, украинцы не опустили руки и сумели отыграться благодаря голу Соломона.

Благодаря ничьей "Шахтер" прервал серию из трех поражений в матчах с "Манчестер Сити" с общим счетом 0:12.

Таким образом, "Манчестер Сити" обеспечил себе первое место в группе и выход в плей-офф. "Шахтер" перед последним туром на одно очко опережает загребское "Динамо", и на два - "Аталанту". В 6-м туре "Шахтер" дома сыграет с "Аталантой", а "Динамо" на своем поле примет "Манчестер Сити". Матчи состоятся 11 декабря.

"Манчестер Сити" Англия – "Шахтер" Украина - 1:1 (0:0)
Голы: Гюндоган (56) - Соломон (69)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Анхелиньо, Жоау Канселу, Фернандиньо, Гюндоган, де Брюйне (Сильва, 70), Бернарду Силва, Родри Эрнандес (Фоден, 76), Стерлинг, Габриэл Жезус.

"Шахтер": Пятов, Додо, Матвиенко, Исмаили, Кривцов, Алан Патрик, Коваленко (Маркос Антонио, 81), Тете, Степаненко, Коноплянка (Соломон, 65), Мораес.

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