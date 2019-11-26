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В помощь "Шахтеру": команда Малиновского обыграла "Динамо" в Лиге чемпионов

вторник, 26 ноября 2019, 23:50
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Итальянская "Аталанта" обыграла загребское "Динамо" со счетом 2:0 в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Счет в матче хозяева открыли на 27-й минуте. Луис Муриэль переиграл Доминика Ливаковича ударом с 11-метровой отметки. Пенальти был назначен за фол, совершенный в штрафной площади своей команды Дино Перичем.

Сразу же после перерыва "Аталанта" забила второй мяч. Алехандро Гомес, обыграв нескольких соперников, неотразимо пробил в левый нижний угол ворот Ливаковича. Хозяева могли довести счет и до разгромного, но ни один из своих многочисленных моментов они не использовали в оставшееся время.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Группа С. 5-й тур

АТАЛАНТА Италия - ДИНАМО Хорватия - 2:0

Голы: Муриэль, 27 (с пенальти); Гомес, 47.

Аталанта: Голлини, Толои, Кьяер, Паломино, Хатебур (Кастань, 65), Де Рон, Фройлер, Госенс, Пашалич, Гомес (Малиновский, 90), Муриэль (Иличич, 61).

Динамо: Ливакович, Теофиль-Катрин, Дилавер, Перич, Стоянович (Гьира, 75), Ольмо (Шитум, 90+3), Адеми, Иванушец (Гояе, 67), Леовац, Петкович, Оршич.

Ранее "Апостроф" сообщал, что команда Малиновского сенсационно отобрала очки у "Манчестер Сити".

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