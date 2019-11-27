Магия Моуринью: англичане сотворили футбольный подвиг в Лиге чемпионов

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов лондонский "Тоттенхэм Хотспур" одержал волевую победу над пирейским "Олимпиакосом". Встреча состоялась в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

Гости открыли счет в начале встречи, отличился Эль-Араби, а затем преимущество греков увеличил Семеду. Англичанам удалось забить гол лишь под занавес первого тайма, отличился Алли. На вторую половину хозяева вышли с совсем другим настроем и смели соперника. Сначала Кейн сравнял счет, а затем Орье вывел "Тоттенхэм" вперед. На 77-й минуте Кейн установил окончательный счет, оформив дубль.

Стоит отметить, что этот матч стал первым для "Тоттенхэма" в Лиге чемпионов под руководством нового главного тренера Жозе Моуринью.

Благодаря победе "Тоттенхэм" гарантировал себе второе место в группе В и выход в плей-офф.

"Тоттенхэм Хотспур" Англия – "Олимпиакос" Греция - 4:2 (1:2)

Голы: Алли (45), Кейн (50, 77), Орье (73) - Эль-Араби (6), Семеду (19)

"Тоттенхэм": Гассанига, Санчес, Орье, Роуз, Алдервейрелд, Лукас Моура (Сиссоко, 61), Дайер (Эриксен, 29), Алли (Ндомбеле, 83), Уинкс, Сон Хын Мин, Кейн.

"Олимпиакос": Жозе Са, Эльабделлауи, Цимикас, Рубен Семеду, Мерья, Бухалакис (Вальбуэна, 74), Гильерме, Поденсе (Ранджелович, 79), Камара, Масурас, Эль-Араби (Герреро, 85).

Предупреждения: Рубен Семеду (39), Алдервейрелд (61), Бухалакис (68), Цимикас (71), Поденсе (75).

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 4-м туре Лиги чемпионов "Тоттенхэм" разгромил "Црвену Звезду", "Олимпиакос" проиграл "Баварии".