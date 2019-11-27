RU  UA  EN

среда, 27 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Шахтер

Новости

27 ноября

00:44
Запаслись арсеналом презервативов: под Черкассами устроили групповое изнасилование студентки, видео
00:10
Придется потрудится: в Киеве оригинально наказали "героя парковки", фото

26 ноября

23:36
В подарок - игрушечная похоронка: сети повеселило фото детских "новогодних" костюмов в Донецке
23:36
Под Днепром малолетние живодеры устроили расправу над котом: фото и видео
23:31
Появились новые яркие фотожабы с велосипедом Зеленского
23:07
В Николаеве подростки отличились "смелой" выходкой у "Вечного огня": опубликовано видео
23:03
Любовь к телевизору привела к семейной трагедии под Одессой: опубликованы фото и видео
22:35
СБУ раскрыла на таможнях масштабную схему с нелегальными авто: опубликованы фото
22:29
Украли паспорт и телефон: в Харькове дерзко ограбили нардепа из "Слуги народа"
22:21
Боевики пытаются прорваться: видео с передовой и рассказ бойцов ВСУ
22:19
Умер боец с позывным "Волына", прошедший Дебальцево и Иловайский котел: фото героя
21:32
В Украине испытали новейший танк: появилось яркое видео, снятое с земли и воздуха
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Магия Моуринью: англичане сотворили футбольный подвиг в Лиге чемпионов

среда, 27 ноября 2019, 00:29
переглянути новину українською
Фото: twitter.com/SpursOfficial

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов лондонский "Тоттенхэм Хотспур" одержал волевую победу над пирейским "Олимпиакосом". Встреча состоялась в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

Гости открыли счет в начале встречи, отличился Эль-Араби, а затем преимущество греков увеличил Семеду. Англичанам удалось забить гол лишь под занавес первого тайма, отличился Алли. На вторую половину хозяева вышли с совсем другим настроем и смели соперника. Сначала Кейн сравнял счет, а затем Орье вывел "Тоттенхэм" вперед. На 77-й минуте Кейн установил окончательный счет, оформив дубль.

Стоит отметить, что этот матч стал первым для "Тоттенхэма" в Лиге чемпионов под руководством нового главного тренера Жозе Моуринью.

Благодаря победе "Тоттенхэм" гарантировал себе второе место в группе В и выход в плей-офф.

"Тоттенхэм Хотспур" Англия – "Олимпиакос" Греция - 4:2 (1:2)
Голы: Алли (45), Кейн (50, 77), Орье (73) - Эль-Араби (6), Семеду (19)

"Тоттенхэм": Гассанига, Санчес, Орье, Роуз, Алдервейрелд, Лукас Моура (Сиссоко, 61), Дайер (Эриксен, 29), Алли (Ндомбеле, 83), Уинкс, Сон Хын Мин, Кейн.

"Олимпиакос": Жозе Са, Эльабделлауи, Цимикас, Рубен Семеду, Мерья, Бухалакис (Вальбуэна, 74), Гильерме, Поденсе (Ранджелович, 79), Камара, Масурас, Эль-Араби (Герреро, 85).

Предупреждения: Рубен Семеду (39), Алдервейрелд (61), Бухалакис (68), Цимикас (71), Поденсе (75).

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 4-м туре Лиги чемпионов "Тоттенхэм" разгромил "Црвену Звезду", "Олимпиакос" проиграл "Баварии".

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Аталанта - Динамо Загреб - 2:0 Хроника матча, видео голов

Манчестер Сити - Шахтер - 1:1 Хроника матча

Реал - ПСЖ 2:2 Хроника матча

Локомотив - Байер - 0:2 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: