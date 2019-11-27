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Валенсия - Челси - 2:2 Видеообзор

среда, 27 ноября 2019, 22:53
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В матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов испанская "Валенсия" дома сыграла вничью с английским "Челси". Встреча завершилась со счетом 2:2.

Первый мяч в матче на 40-й минуте забил Карлос Солер. Гости уже через минуту отыгрались благодаря голу Матео Ковачича. После перерыва англичан вперед вывел Кристиан Пулишич. На 65-й минуте "Валенсия" получила право пробить пенальти, однако Даниэль Парехо его не реализовал. Тем не менее, хозяева смогли сравнять счет. На 82-й минуте Даниэль Васс чудо-ударом поразил ворота Кепы Аррисабалаги.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Группа H. 5-й тур

ВАЛЕНСИЯ Испания - ЧЕЛСИ Англия - 2:2

Голы: Солер, 40; Ковачич, 41; Пулишич, 51; Васс, 82.

Нереализованный пенальти: Парехо, 65.

Валенсия: Силлессен, Хауме (Гамейро, 67), Гарай, Габриэль, Гайя, Торрес (Коклен, 74), Парехо, Васс, Солер (Кан Ин Ли, 78), Родриго, Гомес.

Челси: Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Кристенсен, Джеймс, Жоржиньо (Эмерсон, 72), Канте, Ковачич, Пулишич, Абрахам (Батшуайи, 46), Виллиан (Маунт, 80).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

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