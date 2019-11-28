Австрийские "быки" устроили разгром в Лиге чемпионов

В матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов австрийский "Ред Булл" на выезде разгромил бельгийский "Генк" со счетом 4:1.

"Быки" нокаутировали соперника в концовке первого тайма благодаря голам Дака и Минамино. На 69-й минуте Хван Хи Чхан довел счет до крупного. "Генку" удалось сократить разрыв в счете, отличился Саматта, но через несколько минут четвертый гол забил Холанд.

"Ред Булл" остался на 3-м месте в группе, набрав семь очков. "Генк" занимает четвертое место, имея в активе всего одно очко.

В заключительном туре "Ред Булл" на своем поле сыграет с "Ливерпулем" и для выхода в плей-офф австрийцев устроит победа с разницей в один мяч. "Генк" на выезде сыграет с "Наполи", который пока не обеспечил себе выход из группы.

"Генк" Бельгия – "Ред Булл" Австрия - 1:4 (0:2)

Голы: Саматта (85) - Дака (43), Минамино (45), Хван Хи Чхан (69), Холанд (87)

"Генк": Кауке, Де Норре, Куэста, Деваст, Мэле, Ито (Хаджи, 79), Грошовски (Онуачу, 59), Пэйнтсил (Бонгонда, 65), Берге, Лукуми, Саматта.

"Ред Булл": Карлос, Вебер, Ульмер, Онгене, Кристенсен, Юнузович, Собослаи (Окугава, 80), Мвепу, Дака (Холанд, 62), Хван Хи Чхан, Минамино (Фалльци, 89).

Предупреждения: Юнузович (21), Кристенсен (46), Саматта (74).

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 4-м туре Лиги чемпионов "Ред Булл" сыграл вничью с "Наполи", "Генк" проиграл "Ливерпулю".