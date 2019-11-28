Лига Европы: наставник "Вольфсбурга" высоко оценил шансы "Александрии"

Главный тренер немецкого футбольного клуба “Вольфсбург” Оливер Гласнер высоко ценил силы украинской "Александрии" перед очным противосоянием в матче Лиги Европы, которое состоится 28 ноября во Львове. Трансляция матча "Александрии" с "Вольфсбургом" начнется в 20.00.

Перед игрой немецкий наставник отметил, что после их первой встречи “Александрия” получила международный опыт и стала сильнее.

“Погода холодная, но стадион хороший, нам понравился. Будет сложный матч. “Александрия” хорошо сыграла с “Зарей”, показывает опасную игру. Матч будет тяжелым.

Стала ли “Александрия” сильнее? Это команда, против которой сложно играть. Она сплоченная, собранная. Соперник будет создавать нам препятствия к проходу в штрафную, к воротам. “Александрия” стала сильнее благодаря международному опыту", - сказал он.

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