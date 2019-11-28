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Поспорили из-за формы: перед матчем "Мальме" - "Динамо" произошел необычный конфуз

четверг, 28 ноября 2019, 14:15
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Перед матчем 5-го тура Лиги Европы между киевским ФК "Динамо" и шведским "Мальме" произошел интересный конфуз. Трансляция матча "Мальме" с "Динамо" начнется в 22:00.

Так, хозяева будут вынуждены сыграть в выездной темно-синей форме из-за того, что ни одна из двух форм украинского клуба не контрастирует до нужной степени с домашней бело-голубой формой шведского клуба.

В "Мальме" выступили против этого решения, но оспорить его не смогли.

Интересно, что подобная проблема возникала в прошлом сезоне в Лиге Европы в матче 1/16, когда "Мальме" играл с лондонским "Челси". Тогда ситуацию решали аналогичным способом.

Напомним, что кто выиграет "Золотой мяч"-2019: названо имя сенсационного обладателя трофея.

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