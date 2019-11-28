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Российский ЦСКА позорно вылетел из Лиги Европы

четверг, 28 ноября 2019, 21:54
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В матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы российский ЦСКА не сумел обыграть болгарский "Лудогорец" и потерял все шансы на выход в плей-офф.

Гости открыли счет в середине второго тайма, отличился Кешерю. Россияне сумели лишь сравнять счет благодаря голу Чалова.

ЦСКА с двумя очками в пяти матчах досрочно занял последнее место в группу Н.

ЦСКА Россия – "Лудогорец" Болгария - 1:1 (0:0)
Голы: Чалов (75) - Кешерю (66)

ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Фернандес, Дивеев, Карпов (Бийол, 76), Бистрович, Кучаев (Дзагоев, 54), Обляков, Влашич, Сигурдссон (Ахметов, 64), Чалов.

"Лудогорец": Илиев, Сисиньо, Недялков, Терзиев, Григоре, Вандерсон (Тшибота, 81), Абель, Марселиньо (Дяков, 76), Баджи, Лукоки, Кешерю (Шверчок, 87).

Предупреждения: Кешерю (35), Чалов (59), Абель (81).

Ранее "Апостроф" сообщал, что ЦСКА в Москве проиграл команде Реброва.

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