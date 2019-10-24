Лига Европы: команда Реброва победила российский топ-клуб в Москве

Венгерский "Ференцварош", который возглавляет украинский тренер Сергей Ребров, в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы обыграл российский ЦСКА со счетом 1:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе "ВЭБ Арена".

В первом тайме ЦСКА играл значительно лучше соперника. Особенно активен был Обляков, который трижды опасно пробил издали. Также шанс имел Ахметов, но его удар пришелся в штангу. На 35-й минуте Влашич вышел один на один, но пробил мимо ворот.

Во второй половине встречи гости выравняли игру. Решающий эпизод случился на 86-й минуте. После ошибки Акинфеева мяч в пустые ворота переправил Варга.

Несмотря на победу, "Ференцварош" остался на третьем месте в турнирной таблице группы G, набрав четыре очка. ЦСКА занимает четвертое место, проиграв три матча из трех. В 4-м туре "Ференцварош" сыграет с ЦСКА на своем поле. Матч состоится 7 ноября.

ЦСКА Россия – "Ференцварош" Венгрия - 0:1 (0:0)

Гол: Варга (86)

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Карпов, Магнуссон, Фернандес, Влашич, Ахметов (Лукас Сантос, 75), Обляков, Кучаев (Бистрович, 61), Сигурдссон (Бийол, 80), Чалов.

"Ференцварош": Дибус, Блажич, Чивич, Ботка, Шигер, Ловренчич, Игнатенко, Харатин, Зубков (Двали, 89), Нген (Варга, 84), Боли (Изаэл, 72).

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 1-м матче группового турнира Лиги Европы "Ференцварош" набрал одно очко в Барселоне, а ЦСКА опозорился с "Лудогорцем".