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Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео
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Яркая победа "Барселоны" и мега-матчи в Испании и Германии: все результаты Лиги чемпионов 27 ноября

четверг, 28 ноября 2019, 00:40
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27 ноября состоялись восемь матчей 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов сезона-2019/20, по итогам которых определился еще один участник плей-офф. Им стала каталонская "Барселона".

Группа Е

"Ливерпуль" дома не смог обыграть "Наполи" и оставил открытым вопрос об участниках плей-офф турнира от этой группы. Игра завершилась вничью 1:1. Во втором матче "Зальцбург" крупно победил "Генк" - 4:1.

"Ливерпуль" (Англия) - "Наполи" (Италия) - 1:1
Голы: Ловрен, 65 - Мертенс, 21.

"Генк" (Бельгия) - "Зальцбург" (Австрия) - 1:4
Голы: Самата, 85 - Дака, 43; Минамино, 45; Хван Хи Чхан, 69; Э.Б. Холанд, 87.

Положение команд: Ливерпуль - 10, Наполи - 9, Ред Булл Зальцбург - 7, Генк - 1.

Группа F

"Барселона" на своем поле принимала дортмундскую "Боруссию" со счетом 3:1 и гарантировала себе первое место в группе. Во втором матче квартета "Интер" на выезде обыграл "Славию" со счетом 3:1.

"Барселона" (Испания) - "Боруссия Д." (Германия) - 3:1
Голы: Суарес, 29; Месси, 33; Гризманн, 67 - Санчо, 77.

"Славия Прага" (Чехия) - "Интер" (Италия) - 1:3
Голы: Соучек, 37 (с пенальти) - Мартинес, 21, 88; Лукаку, 81.

Положение команд: Барселона - 11, Боруссия - 7, Интер - 7, Славия - 2.

Группа G

"Зенит" дома обыграл французский "Лион" со счетом 2:0 и вышел на второе место. Во втором матче "Бенфика" и "РБ Лейпциг" устроили голевую перестрелку в Германии - 2:2.

"РБ Лейпциг" (Германия) - "Бенфика" (Португалия) - 2:2
Голы: Форсберг, 90 (с пенальти), 90+6 - Пицци, 20; Винисиус, 59.

"Зенит" (Россия) - "Лион" (Франция) - 2:0
Голы: Дзюба, 42; Оздоев, 84.

Положение команд: РБ Лейпциг - 10, Зенит - 7, Лион - 4, Бенфика - 4.

Группа H

"Аякс" на выезде обыграл "Лилль" и стал единоличным лидером квартета. Во втором матче "Челси" и "Валенсия" выдали шикарный матч, который завершился со счетом 2:2.

"Валенсия" (Испания) - "Челси" (Англия) - 2:2
Голы: Солер, 40; Васс, 82 - Ковачич, 41; Пулишич, 50.

"Лилль" (Франция) - "Аякс" (Нидерланды) - 0:2
Голы: Зиеш, 2; Промес, 59.

Положение команд: Аякс - 10, Челси, Валенсия - 8, Лилль - 1.

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